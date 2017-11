Doris Kareva: kohvikus on vabadus

"Kohvik on alati mu meelest seotud vabadusega," ütles Kareva "Kirjandusministeeriumi" saates. "Selleks et olla kohvikus, pead sa võtma endale aega. Aega enese jaoks või aega selleks, et sõpradega kohtuda, või et lõpetada mõni töö. See on mõnes mõttes võimalik ikkagi vabas ühiskonnas."

"Kohvikus viibimise viisid on muutunud. Aga mõnes mõttes on see vaim ikkagi säilinud, ja mulle väga meeldivad need kohad, kus see on olemas," rääkis Kareva. "Sest et kunst sünnib üksilduses. Aga kunsti elu avaldub läbi kokkupuudete. Ja samavõrd, kui inimesel on valmis vaja omaette olemist, selleks et midagi kirjutada või maalida või luua, samavõrd on tal vaja viibimist omasuguste hulgas. Ja selle tasakaalu loomine, võimalus üksi olla ja töötada ja võimalus olla teiste keskel ja tajuda, mis maailmas toimub, mis teistele korda läheb, võimalus äratada uusi ideid ja saada uusi ideid, see tasakaal on minu meelest äärmiselt oluline, selleks et sünniks elav ja kaasaegne kunst."

Vaadake näitust ja kuulake Doris Kareva kogu juttu videost.