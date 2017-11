Setu leelotraditsioon on laulust suurem

Lavastaja Gerda Kordemets leidis kultuurisaates OP, et legendaarne teatritükk "Lendas üle käopesa" on aktuaalne tänagi. Varem samas etenduses peaosatäitjat kehastanud Hannes Kaljujärv oli temaga samal meelel.

"Tuleb otsida järelkasvu, vanadel õpetada veel nii palju, kui võimalik, nii palju kui on võhma ja vot nii see siis lähebki edasi," usub Noormets.

Ta on kindel, et leelotamise traditsioon ei kao.

"Mina laulan küll üksinda ka, et kui ma teen sõnu, siis ma ikka laulan need öösel mitu korda läbi ja siis ma mõtlen, kas laulda seda sellise heliga või hoopis sellisega või milline heli sinna peale panna," kirjeldab Noormets.

"Leelo on olemas seni, kuni inimesed laulavad. Mina palun, et setod laulaksid rohkem, et noored tuleks seto leelokooridesse ja siis kestab ka seto leelo veel kaua-kaua," ütleb 71-aastane leelotaja ja koorijuht Maria Noormets "Aktuaalsele kaamerale".

