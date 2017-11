Galal esinesid solistid Eestist, Soomest ja Venemaalt: Heli Veskus, Suvi Väyrynen, Helen Lokuta, Jyrki Anttila, Hatshatur Badaljan, Rauno Elp, Waltteri Torikka, Priit Volmer ja Jaakko Ryhänen, rahvusooperi orkester ja koor, Eesti rahvusballeti solistid Alena Shkatula ja Kealan McLaughlin ning trupp.

Kontserdi kava pani kokku Mart Mikk, konfereerisid Riikka Holopainen ja Mart Mikk.

Peadirektori Aivar Mäe sõnul on gala kahenädalalse Soome-ringreisi tipphetkega. "Musiikkitalos esineme esmakordselt, küllakutse on saanud ka mõlema maa presidendid - see on kindlasti üks Eesti ja Soome sünnipäeva tähistamise olulisemaid sündmusi," sõnas ta kontserdi eel.

Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa lisas, et Soome 100 suurkontsert Vabaduse väljakul läks eestlastele väga hinge. "Meie omalt poolt pakume muusikalist elamust koos rahvusooperiga Estonia, et tervitada häid naabreid suure juubeli puhul ning kutsuda neid osa saama Eesti Vabariigi 100. juubeli pidustustest järgmisel aastal."

Estonia annab Soomes etendusi 17. kuni 26. novembrini.

Rahvusooper tutvustab Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul Eesti autorite teoseid ka teistes naaberriikides - hiljuti lõppes menukas ringreis Peterburis, järgmised sõidud viivad Lätti ja Leetu.