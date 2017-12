Kreem, Reinsalu ja Uuspõld avaldasid Soomele armastust

Tegu on samas ka kolme inimesega, kes põhjanaabrite sajandaks sünnipäevaks valmistasid ette videoklipid "Palju õnne, Soome!"

Jaagup Kreem elas neli ja pool aastat oma lapsepõlvest Soomes ning Eestisse tagasi pöördudes rääkis enda sõnul veidrat segakeelt. "Eesti keele tunnis oli mul alguses raske," nentis ta.

Soomel on suur roll ka tema rokkmuusikukarjääris, sest kooliteel silla alt loetud fraas "Pelle Miljoona. Punk on personaalista!" jäid toona vaid kuueaastast poissi kummitama. "Palju see kuueaastane siis aru sai! Ma arvasin, et personaalista on ikka rumal sõna, aga Pelle Miljoonat raadiost kuulates avanes mulle rockmuusika maailm ja ma teadsin, et minustki saab kunagi rokkar." Üheks traagilisemaks momendiks oma elus hindas Kreem televiisorist kuuldud uudist, et ansambel Dingo läheb laiali. "Ma nutsin ja nutsin ja arvasin, et mu elu on nüüd läbi!" meenutas ta.

Elisabet Reinsalu kasvas üles Soome televisiooni vaadates ning tunnistas, et teda on mõjutanud selle ekraanilt läbi käinud naised. Seeõttu sündis ka niisugune tervitusklipp. "Soomlastes on sees suur armastus oma maa ja rahva vastu, mitte nagu meil, kelle kohta Tammsaare on öelnud, et eestlane eestlast ei armasta," arvas ta. Reinsalu lisas, et tema õde elab praegu perega Soomes ning neid külastades omandab ta endalegi märkamatult alati soome aktsendi.

Jan Uuspõld õppis soome keele ära ühe filmirolli jaoks ning esines hiljuti Soomes oma monokomöödiaga "Brüsseli kapsas". "Mind võeti nii hästi vastu! Midagi peab meis soomlastega ikka väga sarnast olema," leidis Uuspõld ning pakkus, et nii eestlased kui soomlased oskavad iseenda üle naerda.

Saates naerdi siiski heatahtlikult ka põhjanaabrite, nende omavahelise nokkimise ja kohati pikaldase temperamendi üle.

Stuudiokülalised leidsid üksmeelselt, et "rakkaus" on väga ilus ja tugev sõna, mida pole põhjust pilgata.