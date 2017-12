Neeme Järvi dirigeerib taas kuulsat Chicago sümfooniaorkestrit

Chicago sümfooniaorkester (CSO) mängib oma kodusaalis, Chicago Symphony Center'i Orchestra Hallis. CSO kuulub Ameerika viie parima ("Big Five") orkestri hulka, kelle kontsertidel saal täidetakse traditsiooniliselt algul kolmel järjestikusel õhtul ning siis veel ühel, järgmise nädala teisipäeval.

Neeme Järvi kavad pakuvad alati uut, kas muusikat või soliste, või mõlemat. Seekordses programmis on kaks tšehhi heliloojat-klassikut ning ameeriklaste uue muusika klassik Samuel Barber. Selgub, et Samuel Barberi tšellokontserti a-moll op. 27 (1945) pole CSO mänginud 1951. aastast saadik. Ja nüüd tuleb solistiks praegu Berliinis elav tuntud ameeriklanna Alisa Weilerstein, kelle pianistist ja viiuldajast vanemad andsid tüdrukule tšello kätte, kui ta oli alles 4-aastane. Alisa Weilerstein on esinenud Neeme Järvi solistina ka kordi varem.

Nüüd kõlavad kavas alustuseks kolm katkendit Bedřich Smetana populaarsest ooperist "Müüdud mõrsja" ning õhtu teises pooles Antonín Dvořáki Sümfoonia nr. 5 F-duur. 7. detsembri õhtu lisapalana mängis tšellist "Bourrée" Johann Sebastian Bachi Süidist soolotšellole nr. 3 C-duur. Iga kontserdi eel toimub Grainger Ballroom'is pooletunnine kava sissejuhatav tutvustus, mille teeb dirigent ja helilooja Lawrence Rapchak.

Maestro Järvi hea tuttav ja noorem kolleeg, Gruusiast pärit Aleksandre Toradze, kes elab USAs alates 1983. aastast ja on praegu klaveriprofessor Indiana ülikooli South Bend'is, käis Chicagos Järvit kuulamas ja kinnitas, et see olnud kogu tema elu kõige vapustavam kontsert(!).

Ajalehes Chicago Tribune on kirjutanud CSO ja Järvi interpreteeringust väga tunnustavalt ka kriitik John von Rhein, kes on jälginud Järvi esinemisi selle ajalehe muusikakriitikuna 1977. aastast saadik. Järvi dirigeeris CSO-d külalisena viimati tänavu aprillis (20.-23.04). Siis oli tal kavas ka Arvo Pärdi "Fratres", viiulisolistiks CSO kontsertmeister Robert Chen.

Neeme Järvi on Chicago SO-ga ka plaadistanud, sh Aleksandr Skrjabini "Ekstaasipoeemi", Franz Schmidti 2. ja 3. sümfoonia , Carl Nielseni Klarnetikontserdi, Modest Mussorgski "Pildid näituselt", Zoltán Kodály "Galánta tantsud", süidi "Háry János" ja "Peacock Variations". Tavaliselt on plaadile jäädvustatud teoseid samas ka kontserdisaalis ette kantud.

1891. aastal asutatud Chicago ümfooniaorkestri peadirigendiks (USAs muusikadirektoriks) on kõige kauem olnud (1969–1991, aupeadirigent kuni 1997) Ungari päritolu Georg Solti, kes vääris oma muusikukarjääri jooksul kokku 31 Grammy't. 2010. aastast on sellel postil Itaalia maestro Riccardo Muti, kelle leping kestab kuni 2020. aastani.