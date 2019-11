Viimsis toimuv kümnes JazzPopFest toob kokku koorid ja ansamblid

JazzPopFesti kunstilise juhi Aarne Saluveeri sõnul on juba kümnendat korda toimuv festival rikastanud oluliselt eesti kultuurimaastikku. "Festival annab võimaluse kooridel laulda ja kuulajatel nautida muusikat, mis on kaasaegne, kaasahaarav ja omanäoline. Meie eesmärk arendada kaasaegset vokaalmuusikat ja avada uusi muusikalisi silmapiire, tuua kokku professionaalseid jazzigurusid ja harrastajaid on igal aastal järjest omanäolisemalt ja huvitavamalt teostumas," lisas Saluveer.

Kui esimene festival kümme aastat tagasi seadis aukohale legendaarse Uno Loobi, siis nüüd on võimalus oma silmaga näha suurepärases vormis Voldemar Kuslapit, kes on olnud Rahvusooper Estonia üks publikumagneteid ning esineb festivalil kultusliku nimega noortest muusikutest koosneva ansambli Horoskoop saatel.

Festivali konkursi osa algab 23. novembril kell 11.30 Viimsi Kooli saalis ning on kuulajatele tasuta. Festivali lõpetab kontsert kell 19.00, kus astuvad üles žürii poolt esile tõstetud koorid ja vokaalansamblid ning ansambel Horoskoop koos Voldemar Kuslapiga.

Festival toimub 23. novembril.