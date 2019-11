Pia Fraus avaldas uue singli "Hidden Parks"

Eesti ansambel Pia Fraus andis välja uue singli "Hidden Parks", mis on teine lugu nende peagi ilmuvalt albumit. Avasingel "Sweet Sunday Snow" ilmus septembris.

Värske singli on kirjutanud Rein Fuks. Loos mängivad Eva Komp (vokaalid, süntesaator), Kärt Ojavee (süntesaator), Rein Fuks (kitarr, vokaal, süntesaator, tamburiin), Reijo Tagapere (bass), Joosep Volk (trummid, elektrooniline perkussioon) ja Kristel Eplik (taustavokaal).

"Hidden Parks" on salvestatud plaadifirma Sekssound stuudios Tallinnas. Süntesaator ja elektrooniline perkussioon on salvestatud Loe külas maamajas. Trummid, akustiline kitarr ja elektrikitarrid on salvestatud Neat Beat stuudios Pärnus.

Kuula lugu: