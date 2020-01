Pia Frausi liider Rein Fuks: uus plaat on kuiv ja tihe

Uuel albumil on 11 lugu ja selle produtseeris John McIntyre, kelle käe all on valminud ka selliste legendaarsete gruppide nagu Tortoise, Sea and Cake ja Stereolabi albumid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pia Frausi liider Rein Fuks kinnitas, et nimekate produtsentide käe all töötamine väljendub eelkõige albumis, kontsertidel esineb bänd oma väljakujunenud kõlapildis. "Eelmine plaat oli meil väga kajane ja suur, see uus plaat on selline kuiv ja tihe, aga ma arvan et ikkagi live'is on suur ja kajasem see meie kõlapilt," arutles ta.

Pia Fraus on tegutsenud 1998. aastast, andnud välja viis albumit ja käinud mitmetel kontsertreisidel. Kõige peamiseks peab Fuks moevooludele vaatamata muusika juures siiski oma lugu.

Tallinna ja Tartu esitluskontsertidele järgneb Pia Frausil kontserttuur Jaapanis.