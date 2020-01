Rein Fuks: Pia Fraus on 22, kuigi ei arvaks, et me nii vanadki oleme

Rein Fuks ütles, et nad on ansambel, kes tegutseb väga vaikselt ja väga harva, aga see-eest väga kaua. "Me oleme ju 22-aastane ansambel, kuigi ei arvaks, et me nii vanadki oleme."

Pia Fraus satub sageli esinema just Jaapanisse ja mujale Aasiasse. "Meil on lihtsalt head suhted. Meil on Jaapanis plaadifirma, kes meie plaate seal välja annab ja meid sinna esinema kutsub ning asju seal organiseerib," lisas Fuks.

Ta tõdes, et nagu maailmas üldiselt, on ka Jaapanis omajagu indie-, dreampop'i ja shoegaze'i fänne. "Tänapäeval on sul võimalik saada põhjalik statistika erinevate digikuulamiste järgi. Meie kuulaja on 18–48 ja valdavalt mees."

Jaapanis esinevad nad pigem väikestes klubides paarisajale inimesele.

Fuks märkis, et nad sõlmisid hiljuti ka lepingu ühe Hiina plaadifirmaga, kuigi selle tuuri käigus ka Hiinasse esinema ei lähe.

"Terevisioonis" kandsid nad ette ka loo "Mr. Land Freezer", mis pärineb samuti ilmuvalt albumilt. "Kui Rein mulle esimest korda selle demo lasi, siis esiteks mulle kangesti meeldis. Seda on mõnus mängida, sest see on tempokas ja lubab üsna palju," märkis Joosep Volk.

"Kuna ma mängin Pia Frausis pärast pikaajalist pausi, siis kogu praegune plaat on iseenesest kõige popim, mis ta kunagi on olnud ja mingis mõttes on see samm edasi," lisas Volk.

"Empty Parks" ilmub ametlikult 20. jaanuaril.