Keelesäuts. Kõikehõlmav "kahetsusväärne"

Kui kuulen poliitikuid vabandust palumas kellegi või millegi pärast, või kui keegi taunib midagi, siis võin ma nende eest lause lõpetada. See lõpeks nii: "See on väga kahetsusväärne".

Ja selleks ei pea mul olema selgeltnägemise võimed. Lugege, kuulake ja te leiate, et ministrite valetamine on kahetsusväärne, et poliitikute lähituttavate valearvete esitamine on kahetsusväärne, riigireetmise juhtum on kahetsusväärne, kommunikatsioonihäire, mille tagajärjel inimene suri, on kahetsusväärne. Koolipoiste kaklus on ka kahetsusväärne. Kõik on kahetsusväärne, väärib kahetsust.

Mitte miski neist ei vääri hukkamõistu. Mitte midagi ei ole piinlik, vale, sobimatu. Kahetsusväärsest on saanud justkui ebameeldiva teema kaelast ära saamise loits. On öeldud "kahetsusväärne" ja asi on lõppenud. Nagu rikkis plaat, nagu robot. Tahaksin aga tajuda inimest, kes väljendab mõtet, mitte sõnu, sõnu, sõnu.

