Vanemuise teatris sai kuulata ERR-i raadioteatri kuuldemängu "Othello"

Ajalooline on see sellepärast, et 2016. aastal Andres Noormetsa tekstiredaktsioonis ja lavastuses Vanemuises esietendunud "Othello" sai koostöös raadioteatriga järjekuuldemängu. Osatäitjad on raadios samad, kes laval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Othello" lavastajaks nii Vanemuises kui ka Raadioteatris olev Noormets ütles, et näidendi materjal kogub aina aktuaalsust juurde.

"Kõik see taust, mis meil siin on, mis räägib pagulastest, pagulusest, sisse ja välja rändamisest. Sellest, kuidas tõde ei voola enam ühes jõesängis, vaid moodustab deltasid ja me ei tea, missugusest kohast see tõde merre voolab, sellepärast, et see kõik on nii suhteline," arutles ta.

Peategelast Othellot kehastab nii laval kui ka raadioteatris Jim Ashilevi.

"Ta on seinast seina ebastabiilne karakter, kellel on väga palju võimu, kes on ühtlasi ka väga nõrk. Ma pidin natukene nagu otsima oma teed sellesse karakterisse, et mitte talle alla jääda, sest see võib olla ka tervist kahjustav roll, kui seda valesti teha," arvas ta.

"Othello" kuuldemängu valmimine võttis kaua aega mitmel põhjusel, aga näiteks kimbutasid Jagot kehastavat Sten Karpovit hääleprobleemid.

"Nüüd kuuldemängus ongi sellised stseenid, kus mina ütlen ühe repliigi ja siis Sten vastab mulle tegelikult aasta hiljem. Kuulaja muidugi sellest aru ei saa, see on see meediumi võlu. Saab igasuguseid trikke teha ja saabki hoida elus mingisugust lavastust," kommenteeris Ashilevi.

Esmaspäeval said huvilised raadioteatri kuuldemängu kuulata samas Vanemuise teatriruumis, kus mängiti lavastust. Vikerraadio eetrise jõuab "Othello" 25. novembril.