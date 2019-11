Eesti räpptekstide kogu jõuab vinüülile

Luulevinüül "Eesti räpptekstide kogumik. Osa II" on mõtteline järg kahele varem ilmunud teosele. Täpsemalt vinüülplaadile "Noort Eesti luulet 1962–1972", mis ilmus sügaval Nõukogude ajal ja raamatule "Eesti räpptekstide kogumik", mis ilmus 2006. aastal.

Eestikeelne räppmuusika ja eriti selle tekstiline pool on kasvanud ja arenenud alates varastest 90. aastatest ning on mõjutanud läbi mitme kümnendi noori alternatiivmuusika ja kultuurihuvilisi. Kogumik annab sissevaate viimase kümne aasta arengutest ja erinevatest stiilidest ning teemadest.

Kuigi ühiskond on muutunud stabiilsemaks ja rahulikumaks ja teravate kogemuste osakaal on kindlasti vähenenud, leiavad koostajad, et siiski on piisavalt asju, millest rääkimata jätmine oleks väär.

Vinüülil loevad oma tekste J.O.C, EIK, Ingmar Gailit, Nublu, Jarek Kasar, Ain Nufin, Pok, Põhjamaade Hirm, Tommyboy, Rom, Genka, Okym, Grinks, Hädapäda, Karl Kivastik ja Beebilõust.

Albumi produtsendid on Toomas "Tommyboy" Tilk ja Toomas F. Aru, salvestas ja miksis Peeter Salmela ning kujundas Ingvar Meen.

Plaadi esitlused toimuvad neljapäeval, 14. novembril algusega kell 18.00 Biit.me plaadipoes Tallinnas, neljapäeval, 28. novembril algusega kell 19.00 Kivi baaris Tartus, ja laupäeval, 14. detsembril algusega kell 19.00 kultuuriklubis Tempel Pärnus.