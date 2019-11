"Old Love Will Rust"

Kui eelmise kümnendi keskel lõid Briti retro-soulitarid rütmi ja bluusi ukse taas võimsalt lahti, siis algatasid nad sellega laine, mis on lõpuks ka Eestini jõudnud. Kuulajaid leidus toona taolistele diivadele siingi, kuid selleks, et mõni siinsetest artistidest selle stiili päriselt omaks võtaks, kulus veel enam kui kümme aastat.

Rita Ray, sünnijärgse nimega Kristi Raias, astub nüüd kuulajate ette debüüdiga, mis kehastab selle traditsiooni parimaid võtteid nii laulukirjutamises, seadetes, kõlapildis kui ka vokaalis. Tervikuna iseloomustab albumit "Old Love Will Rust" vana hea eestimaine sõnakäänd – julge hundi rind on rasvane.

Läbivalt omaloominguline plaat on kõike muud kui põhjamaiselt vaoshoitud. Mahlased "torud", ajastutruud Fender Rhodes'i käigud, stiilselt ladna hoiakuga kokku loksuvad trumm ja bass ning selle kroon pealtnäha hapra noore naise jõuline vokaal.

Saab diskot ja kaeblikku melanhooliat ning kõike, mis sinna vahele mahub. On armuvalu, unistusi, suhte tõuse ja mõõnasid ning lõpuks ka tõdemus, mis on vastupidine albumi pealkirjale, et vana arm ei roosteta.