Kokku on 14. novembrist 1. detsembrini Tallinnas ja Tartus toimuva Pimedate Ööde filmifestivali põhiprogrammis 200 filmi 77 riigist. 21 filmi võistleb festivali 10 000 euro suurusele peaauhinnale. Neljas võistlus- ja 11 eriprogrammis on 31 maailma- ja 31 rahvusvahelist esilinastust, mis märgib festivali rekordit. 11 filmi on esitatud parima mitteingliskeelse filmi Oscarile.

Kuigi PÖFF-i avagala on neljapäeval, saab kinno minna reedest.

Tänavune geograafiline fookus on minu meelest valitud väga huvitavalt, sellepärast, et Araabia kino on meile suhteliselt võõras. Araabia maailm on meile laiemalt võõras. Aga samas on ta üha olulisem Euroopa kontekstis. Meil tasub seda piirkonda kultuurilistel ja religioossetel põhjustel tunda," märkis Eesti Filmiajakirjanike Ühingu esimees Andrei Liimets.

"Araabia fookus ja kino aitab kindlasti väikese esimese tutvuse teha selle maailmaga ja teistsuguse mõtlemise ja olemise viisidega kui see mida me igapäevaselt kogeme," lisas ta.

Koos filmitööstuse üritusega industry@Tallinn & Baltic Event saabub PÖFFile üle 1300 külalise.

Esimest korda leiab Kohtla-Järvel ja Narvas aset PÖFFi harufestival KinoFF, mille kavas on Vene uued filmid. Samal ajal PÖFFiga leiavad aset ka noorte- ja lastefilmide festival Just Film ning lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts.