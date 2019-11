PÖFF Shorts toob Brexiti kinoekraanile

PÖFFi lühifilmide ja animatsiooni festivalil linastuv kogumik "Brexit: Keeping Calm and Carrying On" võtab luubi alla Suurbritannia soovi lahkuda Euroopa Liidust, tehes seda läbi võllahuumori ja absurdi.

"Tõsiste draamade kõrval on mitmeid filme, mis toetuvad absurdile ja mustale huumorile. Nii mõneski mõttes on see väga britilik tegutsemisviis: milleski kaheldes naera sellele näkku," kirjeldas filme PÖFF Shortsi lühifilmide programmi juht ja kasseti koostaja Laurence Boyce.

Üks selline film on režissööride Alex Helfrechti ja Jörg Titteli ("Valge kuningas") piirivalve farss "Nyet!" (Suurbritannia, 2019), mis esitab düstoopilise nägemuse maailmast pärast Brexitit. Helfrechti ja Titteli täispikk ulmefilm "Valge kuningas" ("The White King") esilinastus PÖFF-il 2016. aastal.

Lühifilmikassett "Brexit: Keeping Calm and Carrying On" linastub reedel, 22. novembril kell 19.15 kinos Artis. Linastusel on kohal ka režissöör Jörg Tittel koos meeskonnaga.

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts toimub 19.–27. novembrini Tallinnas ja Tartus.