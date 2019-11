"Filmifestivalidel näidatakse sageli täispikki mängufilme režissööridelt, kes on varem festivalil üles astunud lühifilmidega. PÖFF Shorts ujub vastuvoolu ning näitab nende autorite lühifilme, kelle täispikad teosed on juba Pimedate Ööde filmifestivalil linastunud", seletas filmikassetti PÖFF Shortsi programmijuht Laurence Boyce.

Erilinastuste "PÖFF: A-klassi kokkutulek" valikus toob Yorgos Lanthimos ("Soosik" ja "Püha hirve tapmine") kinolinale 12-minutilise filmi "Nimic" milles Matt Dillon ("Maja, mille Jack ehitas") mängib elukutselist tšellisti, kelle metroosõit kujuneb ootamatult elumuutvaks.

2015. aasta debüütfilmide võistlusprogrammi järel tuule tiibadesse saanud romantilise draama "Arrrmastus" režissöör Sudhanshu Saria kujutab oma uues lühitrilleris "Kop-kop-kop" ("Knock, Knock, Knock") ebamääraselt häirivat maailma.

Peter Strickland, kelle varasemast loomingust on linastunud PÖFF-il "Kangas" ("In Fabric") ja "Berberiani helistuudio" ("Berberian Sound Studio"), on esindatud erootilise filmiga "GU04". 2016. aasta PÖFFil näidatud düstoopilise "Valge kuninga" ("The White King") lavastanud režissööriduo Alex Helfrecht ja Jörg Tittel pakuvad vaatamiseks aga humoorikat ja düstoopilist kriitikat Brexiti suunal filmis "Njet".

Linastustel on kohal režissöörid Jörg Tittel ja Sudhanshu Saria, kellele kinokülastajad saavad peale seanssi ka küsimusi esitada.

Lühifilmikassett "PÖFF: A-klassi kokkutulek" linastub reedel, 22. novembril kell 21.15 ja kolmapäeval, 27. novembril kell 21.15 Tallinnas Coca-Cola Plazas.

Rahvusvaheline lühifilmide ja animatsiooni festival PÖFF Shorts toimub 19.-27. novembrini Tallinnas ja Tartus.