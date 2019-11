"AK. Nädal": kuidas orienteeruda PÖFF-i filmivalikus?

Neljapäeva õhtul avati 23. Pimedate Ööde Filmifestival ja reedest on kinode uksed filmisõpradele valla. Sel aastal on PÖFF-i fookuses araabia kinokunst. Kuna ainuüksi festivali põhiprogrammis on pea 300 filmi, on valikus keeruline orienteeruda.

PÖFF-i programmis on sadu filme ja see valik võtab silme eest mustaks ka kogenud filmisõbral, kuid mille põhjal langetab valiku siis tavaline vaataja?

PÖFF-i külastaja Kersti tahab näha inimeseks olemist. "Ma ei taha sõda näha, ma ei taha poliitikat näha, ma tahan näha inimeseks olemist filmis ja ma olen saanud selle kogemuse, et selliseid filme on," ütles ta.

PÖFF-i infopunktis paneb oma selle-aastast filmivalikut kokku ka Tallinna Krematooriumi juhataja Heigo Rohtla. Juba kaheksa aastat on ta abikaasaga novembri lõpus hoogsalt PÖFFil käinud, et kaamose vastu võidelda ja põnevaid elamusi saada.

Rohtlal on tänavu plaanis ära vaadata kuskil 12 filmi, ent ta meenutas, et mõni aasta on ka 30 filmi ära vaadatud. "Mina eelistan Skandinaavia filme ja spordifilme," ütles ta.

Ka Vikerraadio ajakirjanik Arp Müller plaanib lähinädalatel kinno kolida, eelmisel PÖFF-il vaatas ta ära lausa 26 filmi.

"Ma olen juba paar aastat võtnud PÖFF-i ajal nädalaks puhkuse, et pühenduda täielikult filmidele. Hommikust õhtuni.Päevas vaadata on PÖFF-i ajal minu jaoks normaalne kolm filmi, mõnikord ka neli filmi," rääkis Müller.

"Kui ma seansside nimekirja vaatan, siis ma eelistan alati seansse, kus on kohal režissöör või filmitegija. Mulle kohutavalt meeldib PÖFF-i juures just see, et kui ma vaatan filmi ära, siis mul tekivad ju küsimused ja mõtted. Ma saan küsida siis režissööri käest. See annab filmi vaatamisele hoopis teistsuguse mõõte," lausus Müller.

Selleks aga, et filmivaatamisest nauding saaks, tuleb hästi valida. Abiks võib olla filmivalikus orienteerumisel ka PÖFF-I vabatahtlike filmisoovitus, mida sageli ka piletit ostes infopunktist küsitakse.

Vabatahtlike sõnul küsitakse sageli ka lihtsalt head filmisoovitust. Kuna nad jõuavad ka ise üpris palju kinno, oskavad nad alati midagi soovitada. Nii jõudiski vabatahtlik Charlotte eelmisel PÖFF-il vaadata vähemalt ühe filmi päevas.