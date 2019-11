Keelesäuts. Oleme sõbrad!

Sellistes väljendites soovitatakse keskkonnasõbraliku asemel öelda keskkonnasäästlik või keskkonnahoidlik. Need on täpsemad; keskkonnasäästlik auto on selline, mis säästab loodust. Keskkonnasäästlik või -hoidlik pühkimisseade ei tekita keskkonnale lisakoormust. Keskkonnasõbralik maja võiks samuti olla parem keskkonnasäästlik, käibele on läinud isegi eraldi liitsõna liginullenergiamaja.

Millised on sõbralikud hinnad, millega meid vahel peibutatakse? Kas need on sõbrad ostja või müüjaga? Ka hindade puhul on parem rääkida headest, soodsatest hindadest, mitte sõbralikest.

