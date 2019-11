Eesti Pank lasi rahvusülikooli juubeli auks ringlusse uue kaheeurose mündi

Eesti Vabariigi alguspäevil eestikeelsena avatud Tartu Ülikool pani aluse eestikeelsele kõrgharidusele, kasvatas hoogsalt eestlastest haritlaskonda ja on andnud mõõtmatu panuse Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri arengusse. Et tänavu möödub sellest olulisest sündmusest 100 aastat, on Eesti Pank lasknud vermida miljon erikujundusega kaheeurost käibemünti, millest 17 500 münti on kõrgema ehk BU-kvaliteediga (inglise keeles brilliant uncirculated) ja müüakse mündikaardil.

"Tänases sündmuses on äratundmis- ja jällenägemisrõõmu, sest Eesti Pank esitleb oma ajaloos juba kolmandat Tartu Ülikoolile pühendatud münti. 87 aastat tagasi, 1932. aastal andis Eesti Pank välja esimese Tartu Ülikooli mündi. Kahekroonine oli mõeldud käiberahaks, kuid sai rahva seas nii armastatuks, et seda hoiti kasutamise asemel hoopis mälestuseks," ütles Eesti Panga president Madis Müller mälestusmündi esitlusel.

"Ülikooli peahoone kujutis on vermitud ka 2002. aastal emiteeritud kümnekroonisele meenemündile, millega seitseteist aastat tagasi tähistati nii Tartu Ülikooli asutamise kui ka taasavamise aastapäeva. Ning täna on põhjust Tartu Ülikoolile ja siinsele akadeemilisele perele taas kord ahjusooja mündiga õnne soovida, sest tähistame meie rahvusülikooli sajandat aastapäeva," märkis Müller.

Lisaks tõi Omniva müüki rahvusülikoolile pühendatud postmargi. Nii mälestusmündi kui postmargi kujundas Indrek Ilves.

Tartu Ülikoolile pühendatud mälestusmünti ja mündikaarti soetada ka Omniva e-poest ja Eesti Panga muuseumipoest. 17 500 mündikaardist tuleb vabamüüki 7500, ülejäänud 10 000 on mõeldud Tartu Ülikoolile. Mündikaardi hind on kümme eurot ja korraga saab osta kuni viis kaarti. Kaarte broneerida ei saa.

Eesti Pank suunab kuni viiendiku rahvusülikooli müntidest vajadust mööda jaekaubandusse. Koostöös G4Sga jõuavad esimesed mälestusmündid Tartu jaekaubanduskettidesse.