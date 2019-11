Pimedate ööde filmifestivalil alustab põhivõistlusprogramm

Pimedate ööde filmifestivalil linastub tänavu küll üle 200 täispika mängufilmi, kuid kõige enam näitab korraldajate sõnul festivali nägu just põhivõistlusprogramm. PÖFFi direktori Tiina Lokk-Trambergi hakatakse selle programmi jaoks filme vaatama juba aprillis.

Valikusse jõudsid ainult maailma või Euroopa esilinastused, nii on just siin üks esimesi võimalusi neid teoseid näha. Kohal on ka filmide režissöörid.

Kuigi 21 valitud filmi hulgas on ka hästi klassikalisi draamasid, siis kinnitas Lokk-Tramberg, et üha enam üritavad nad valikusse tuua ka filme, mis segavad erinevaid žanre.

"Me üritame oma võistlusprogrammiga tuua tagasi seda, et esiteks ta on hästi mitmepalgaline, seal on olemas hästi klassikalised, jutustavad, toredad ja selged draamad. Aga tegelikult me üritame tagasi tuua esiteks seda žanrimaailma ja teiseks ka seda, et seal on žanrite miksid, mis teeb selle eriti huvitavaks," ütles festivali direktor, lisades, et film on kooslus sellest, et seal on olemas väga huvitav heliriba, kaameratöö ja kunstnikutöö.

Põhivõistlusprogrammi kuulub teiste seas ka Hong-Kongi filmitegija Liu Shu linateos "Kadunud lootoseõis". Režissöör on juba paar päeva Eestis olnud ning ta kinnitas, et Tallinn on väga ilus linn ning ta on külastanud juba nii vanalinna kui ka kirikuid. Kuigi Eesti ja Hiina kultuurid on väga erinevad, siis usub, et just film aitab leida ühist keelt.

"Ma arvan, et film on väga hea võimalus, et ületada riigi- ja keelebarjääre ning kõnetada võimalikult paljusid inimesi," arutles ta.

Programmi koostaja Helmut Jänes rõhutas samuti, et kuna põhivõistlusprogrammi kuulub 21 filmi, siis üritavad nad näha vaeva, et need oleksid võimalikult erinevad.