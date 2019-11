Timo Diener: PÖFF on kui segu Berliini ja Toronto filmifestivalidest

Filmisaate "PÖFFi kaheksa ja pool" avasaates said sõna nii filmifännid ka ka -spetsialistid, et arutleda, miks on Eestile üldse vaja Pimedate Ööde filmifestivali. Samuti anti näpunäiteid, kuid mahukast programmist endale sobivad filmid üles leida.

Karlo Fungi arvates on igal riigil vaja suurt filmifestivali, sest see on osa nii riigi- kui ka eneseturundusest. "PÖFFi eelis on see, et kuigi ta alustas võrdlemisi keerulisel ajal, siis on ta kõige kiuste end sellest läbi närinud," sõnas ta ja lisas, et hetkel pakub PÖFF Eesti kinopublikule kõike seda, millest muidu aasta jooksul puudu jääb.

Timo Dieneri sõnul oleks ilma PÖFFita Eestis lihtsalt kolm kuud tegelikku pimedust. "Ma arvan, et mida pimedam on aeg, seda tähtsam on kultuur ja ka filmifestival, sest projektoriruumist tuleb natukene valgust," tõdes ta ja lisas, et PÖFF on väga õdus festival ning seda annab võrrelda seguga Berliinist ja Torontost. "Cannes'i loomaaiaga ei tasu võrrelda, siinne inimene peab olema õnnelik, et Pimedate Ööde filmifestival ei ole midagi sinna poole ka, seal keskendutakse hoopis teistele asjadele."

PÖFFi pikaaegne vabatahtlik ja fänn Jette Karmin kinnitas, et need filmid, mida festivalil näidatakse, on erinevad tavakino programmist. "Sa saad minna rohkem süvitsi kohtadesse, kus sa pole varem käinud, ja näha asju, mida sa pole varem näinud, see on minu arust superäge."

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp rõhutas, et PÖFFi on vaja, et väärtustada filmi ning eelkõige just Eesti filmi. "See on hea võimalus, sest me toodame ja näitame filme, siis korraldada üks pidu, et seda veel eriti tähistada ja neid filme vaadata," mainis ta ja lisas, et olulisel kohal on ka PÖFFi turuüritused. "See on meie tegijate jaoks väga oluline, sest see on koht, kust nad leiavad kaastootjaid."