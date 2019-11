Laurence Alan Boyce PÖFF Shortsist: vaatasin festivali programmi jaoks umbes 2000 lühifilmi

"PÖFFi kaheksa ja pool" tegi sissevaate lühifilmidele keskenduvasse alafestivali PÖFF Shorts, uurimaks, milline on praegu lühifilmide olukord ning miks peaksid inimesed eelistama täispikale linateosele hoopis lühivorme. Sõna said nii festivali korraldajad kui ka filmitegijad, kelle filmid PÖFF Shortsil ekraanile jõuavad.

PÖFF Shortsi juht Grete Nellis sõnas, et festival kasvab praegu jõudsalt. "Ma arvan, et meil on praegu käsil tugev identiteedi otsimine ja oma loo jutustamise protsess, ma alles otsime festivali nägu ja olemust," tõdes ta ja lisas, et see on hästi põnev ja tormiline protsess.

Animatsioonide programmi juht Vassilis Kroustallis rõhutas, et kuigi ta on laiemalt suur filmifänn, siis on lühifilmid just erilised pärlid. "PÖFF Shortsi valik on ka selline, et sa võid vaadata 12 filmi järjest ja nende kõigi teemad on erinevad," mainis ta, lisades, et see on väga rikastav valik, mis on lühike vaid nime poolest. "Need pole lühifilmid mõõtmetelt ega kvaliteedilt."

Lühifilmide programmi juhi Laurence Alan Boyce'i kinnitusel on PÖFF Shortsi võistlusprogrammides nii juba vanu tuttavaid filmitegijaid kui ka täiesti uusi nimesid. "See on publikule hea võimalus näha inimesi filmiga eksperimenteerimas, tegemas vahvaid asju ja lihtsalt kino nautimas."

Festivali programmi jaoks pidi Boyce vaatama umbes 2000 lühifilmi. "Nendest umbes 24 kaasati mõnda võistlusprogrammi," nentis ta ja kinnitas, et väga paljudele filmidele tuleb ära öelda. "See on karm tõsiasi, mis käib selle tööga kaasas."

Oma filmidest rääkisid saates Anu-Laura Tuttelberg ja Eeva Mägi. Kaht Eesti lühianimatsiooni kommenteerist "Vanamehe filmi" režissöör Mikk Mägi.