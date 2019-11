Tiina Lokk: PÖFF-i peetakse üheks kõige avangardistlikumaks festivaliks

Tiina Lokk selgitas, et PÖFF-i peetakse üheks kõige avangardistlikumaks festivaliks. "Kui võrreldakse teisi võistlusprogramme, siis seal on väga palju traditsioonisi filme, aga me otsime selliseid, mis on ühelt poolt suured ja vaatajasõbralikud filmid, aga teisalt ka väga autorikesksed," sõnas ta ja lisas, et PÖFF-il ajab üks pärl teist taga.

Programmi koostaja Liisi Rohumäe tõi välja, et tänavu on PÖFF-i põhivõistlusprogrammis esindatud neli täiesti uut riiki. "Meil on Lõuna-Aafrika Vabariik, Dominikaani Vabariik, Kosovo ja Vietnam," sõnas ta ja tõi välja, et Vietnamist on film "Tukkuv linn". "Kindlasti mitte nõrganärvilistele, aga ta on hoogne krimidraama."

Filmisoovitusi jagasid saates filmikriitik Hendrik Alla ja dokumentaalfilmi "Aasta täis draamat" režissöör Marta Pulk.