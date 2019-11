Mikk Granström Just Filmist: esile on tõusnud noorte vastutustundliku käitumise teema

Just Filmi tegevjuht Mikk Granström sõnas, et tema jaoks on tänavune Just Film justkui kangelaste programm. "Ma ei pea silma superkangelasi kõige klassikalisemase tähenduses, aga kui ma vaatan neid filme, siis mulle tundub, et ta räägib nende lastest ja noortest, kes peavad ennast ületama ja tegema kangelastegusid," ütles ta ja mainis, et esile on tõsnud noorte vastutustundliku käitumise teema.

Just Filmi turunduse ja partnersuhete koordinaator Epp Kõuhkna tõi soovitusena välja filmi "Süsteemi error", mis on tema üks selle aasta lemmikuid. "Film räägib loo 9-aastasest Bennist, kellel on käitumishäired," ütles ta ja mainis, et tänapäeval on see väga aktuaalne teema. "Noortel ja lastel on üha rohkem stressi, ärevust ja käitumishäireid."

Oma soovitused andsid ka noortežürii liige Villem Saar ja lastežürii liige Heleri Pajuste.