Oskar Lehemaa: Eesti filmitegijad peaksid rohkem žanrifilme tegema

"Žanrifilm on kõik, mis järgib mingit mudelit, me kaldume komöödiast mõtlema kui eraldi nähtusest, kuigi ka see on žanr, kus on omad reeglid," selgitas Karlo Funk ja rõhutas, et komöödiafilmide laine hakkas Eestis pihta juba mitu aastat tagasi. "Žanrifilmidega on see probleem, et neid stsenaariume on liikvel olnud küll, aga need näevad välja natukene nagu filmidest kokkuloetud koopiad, mis tähendab, et nad ei ole nii professionaalselt arendatud, kui see vastuolu saab arendatud, siis kõik elemendid on tegelikult olemas."

Filmi "Karv" režissöör Oskar Lehemaa usub, et ühes väikeriigis nagu Eesti peaks veel rohkem žanrifilme tegema. "See toob ühelt poolt inimesed kinno, aga teisalt aitab see filmitegijal ka filmikeelt õppida," ütles ta ja lisas, et läbi selle loovad filmitegijad omale tugeva pinnase. "Sealt pealt sa saad minna igas suunas, kuhu sa soovid."

Omapoolseid filmisoovitusi jagas Tristan Priimägi, kes rääkis lähemalt Robert Eggersi filmist "Majakas" ("The Lighthouse") ja Takashi Miike värskest linaloost "Esimene armastus" ("First Love").