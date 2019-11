Vaata klippe valmivast "Sipsiku" filmist

Animaator Svetlana Bezdomnikova sõnul on tema roll legendaarsetele raamatukangelastele filmis elu sisse puhuda.

"Sipsik on üldse armas tegelane. Ta on tegelikult väga lihtne karakter, sest ta on lõbus, sõbralik, vaimukas, laulab nagu üks õige nukk peakski tegema," rääkis animaator "Aktuaalsele kaamerale".

Kui raamatus on lood sellest, kuidas Sipsik ringi seikleb, siis filmi jaoks on loodud läbiv lugu.

"Filmi lugu on veidi erinev. Karakterid on samad, aga film on Anu üleskasvamise lugu. See on lugu tema suhetest oma vend Mardiga ja Sipsikust, kes tuleb nende vahele," selgitas režissöör Meelis Arulepp.

Anule annab hääle Elo Mirt Oja, Sipsikule Ott Sepp. Teisipäeval lugesid nad peale stseeni, kus Sipsikul on suur eluunistus, mida ta Anule hirmsasti esitleda tahab.

Film on peaaegu valmis, vaid mõned pisiparandused on ees. Kinoekraanile kolib Sipsik juba jaanuaris.