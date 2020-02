Meelis Arulepp filmist "Sipsik": väljakutse oli teha erinevatest jutukestest üks terviklik lugu

Möödunud nädalavahetusel algasid Eesti kinodes Eno Raua samanimelisel lasteraamatul põhineva animatsiooni "Sipsik" eellinastused, mis tõid kinodesse üle 10 000 vaataja. Varem on samad tegijad toonud kinolinale Ellen Niidu värssraamatu "Suur maalritöö", valmimas on lühifilm Andrus Kivirähki jutukese "Kaka ja kevad" põhjal.

Režissöör Meelis Arulepp ütles ERR-ile antud intervjuus, et eelkõige on tegemist koguperefilmiga, kus on midagi nii lastele kui ka vanemale generatsioonile, kuid ta usub, et "Sipsikus" leidub huvitavat ka teismelistele. "Kõige suurem väljakutse oli teha erinevatest jutukestest, millest see raamat koosneb, üks terviklik ja läbiv lugu, millega meie stsenaristid aega ja päid murdsid," selgitas ta.

Vaatamata sellele, et tegemist on Eesti lastekirjanduse klassikaga, on filmi juures oluline roll mängida ka Taani režissööril-stsenaristil Karsten Kiilerichil, kes andis filmile justkui kõrvalpilgu. "Stsenaarium kirjutati kahasse eestlase ja taanlase poolt ja see on muidugi väga hea märk, kuna taanlastel oli kõrvalseisja pilk," tõdes Arulepp ja nentis, et eestlased on "Sipsiku" maailmas nii sees. "Taanlastel oli lihtsam vaadata, mis suure filmi jaoks töötab ja mis mitte."

"Sipsiku" ametlik esilinastus on küll alles 19. veebruaril, kuid juba möödunud nädalavahetusel algasid eellinastused, mis on toonud kinosaalid täis noori filmihuvilisi.