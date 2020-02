Mirjam Mäekivi "Sipsikust": filmis on ebaproportsionaalselt suur osa Anu ängil

Mirjam Mäekivi sõnas, et "Sipsiku" kõige suuremaks miinuseks oli see, kuidas filmile eelnevas turunduskampaanias rõhuti Eno Raua ja Edgar Valteri raamatule tuginemist, kuid tegelikult oli filmi telg ja fookus hoopis mujale keeratud. "Kui raamat on Sipsiku lugu koos Anu ja Mardiga, kes avastavad maailma ja neil juhtub ka äpardusi, siis filmi telg on Anu ja Mardi konflikt, kus ka Sipsik tunneb end kohati süüdlasena."

"Seal filmis ongi võetud mingid üksikud tükid Eno Raua "Sipsikust", ma saan aru, et tänapäevasuse ja rahvusvahelise publiku tõttu on pandud uusi osi vahele, aga need kõik on tervikuks sidumata," ütles ta ja selgitas, et Eesti laps, kes on kursis originaaliga, ei saa võib-olla aru, miks need uued osad seal on. "Välismaa vaatajale, kes "Sipsikust" mitte midagi ei tea, ei ütle jälle need enoraualikud episoodid midagi."

"Ebaproportsionaalselt suur osa filmist on Anu ängil, mida raamatus pole," tõdes Mäekivi ja kinnitas, et raamatus on Anu ja Mart täiesti tavalised lapsed. "Kriitikud on ette heitnud, et kas lumehelbekeste vanemad pole vinguvaid ja kaklevaid lapsi näinud, muidugi olen, ma enda laste peal näen ka, aga kas tõesti mingites tänapäevase lastes on nii meeletult seda depressiivsust, kurbust ja ängi," mainis ta, lisades, et värske linateos ei paku sellele ka mingit ülipositiivset lahendust. "Film küll lõpeb hästi, aga kuidas nad sinna jõuavad, sest vanemad ei toeta seda, oma mõistusega ka lapsed päris selliseid olukordi ei lahenda, see jäi ebaloogiliseks."

"Eno Raua loodud "Sipsik" on parim ettelugemismaterjal kolme- kuni kuueaastastele, aga kui nüüd see sihtgrupp läheb kinno ja ta on mõne lapsevanema poolt ette valmistatud selle raamatu põhjal ning tunneb seda hirmsana, siis laps väljendab lihtsalt oma tundeid ja seda ei tohiks halvustada," selgitas ta ja rõhutas, et vanem on see, kes suunab oma last millegi juurde. "Kas siis kinno või raamatu juurde, tema teeb selle valiku või annab kinoraha, seega talle peab ka see midagi pakkuma, mitte ainult tekitama lisaküsimusi."

Mäekivi arvates pole filmimeeskond pärast linastumist arusaadavalt selgitanud, miks nad selle suuna või konflikti sinna valisid. "Ma ütlen kindlasti, et minge vaatama, igaühel on õigus arvata filmist just seda, mida ta soovib, see film pole mingi katastroof ja laps ei saa sealt traumat," ütles ta ja lisas, et "Sipsikut" ei tasu minna vaatama ootusega, et näed sealt liikuvana seda lugu, mida oled lugenud.

Näitleja Ursula Ratasepp kinnitas, et elav arutelu "Sipsiku" ümber taandub sellele, kuivõrd läheb raamatu ja filmi nimikangelane inimestele ikka veel korda. "Ta on inimestele ikka veel nii armas, et tõstatab tülisid ja vaidluseid, aga see näitab seda, et inimesed mõtlevad kaasa," sõnas ta, lisades, kuidas on ka loogiline, et lühijuttudest koosnevat raamatut tuli kuidagi kokku kirjutada. "Muidu oleks ta olnud nagu sari väikeseid multikaid."

