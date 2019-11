Ivo Uukkivi hakkab vihaseks meheks

"See on hästi aus lugu, korraga väga naljakas ja kurb," ütles teksti kohta Ivo Uukkivi. "Tahaks, et see jõuaks erinevate inimesteni, ja mitte ainult Tallinnas, sest tekst võtab hästi kokku need segased tunded, millega mehed praeguses ühiskonnas kokku puutuvad."

Skinneri näidend osutus menukaks koomikute kogunemispaigas Edinburghi festivalil Fringe, kust ta tänavu viidi üle Londoni prestiižsesse Soho Theatre'isse. Näidendi tõlkija ja lavastaja Paavo Piigi sõnul haakub tekst mitmete meesliikumistega, mis on viimasel ajal populaarseks osutunud, kuid teeb seda viisil, mis võimaldab naerda ja ka samastuda nii ühe kui teise vaatenurgaga.

"Meid võlus see, kuidas tekstis ei ole süüdlast. Meeste olukord, ja ka naiste oma, võibki olla raske, kuid põhjustepundar on keeruline ja ei tasu alahinnata interneti võimet osapooli üksteise vastu üles ässitada," märkis Piik.

"Vihanemees.com" lava kujundas Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist, videokujunduse tegi Marta Pulk, helikujunduse Taavi-Peeter Liiv ja valguskujunduse Revo Koplus NUKU teatrist.