Paavo Piik lavastusest "vihanemees.com": mis juhtub siis, kui ühel mehel hakkab järsku palju asju halvasti minema

Paavi Piigi sõnul ei ole "vihanemees.com" absoluutselt virtuaalne lavastus. "Pigem viitab pealkiri sellele, kui palju mõjutab internet meie hoiakuid, kaasa arvatud selle suhtes, milline peab olema mees, milline peab olema naine ja kuidas see on ajast muutunud," ütles ta ja mainis, et huvitaval kombel on selle näidendi kirjutanud naine Penelope Skinner. "Ta vaatab kõrvalt seda lugu, mis juhtub siis, kui ühel mehel hakkab järsku palju asju halvasti minema."

"Kuigi lavastus on ühelt poolt naljakas, siis seal on kokkuvõttes väga tõsine teema – mis hetkel me oleme sellises seisus, kus meid saab manipuleerida," selgitas lavastaja ja lisas, et loodetavasti paneb "vihanemees.com" mõtlema mehhanismi peale, mismoodi saab tänapäeva meest mõjutada.

"Praegu on selline muutuste aeg, kus on väga raske aru saada, kas peaks naisel mantli seljast aitama või kuidas tehakse naisele komplimenti," tõdes Piik ja lisas, et sellised asjad on ikka huvitavad, mille üle mõtiskelda ja läbi huumori saab seda kõige paremini teha. "See loob piisava distantsi, et tekiks kõrvalpilk."