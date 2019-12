Ivo Uukkivi: ainsad tunded, millest mehed oskavad rääkida, on iha ja viha

Ivo Uukkivi tõi välja, et praegusel ajal inimesed identifitseerivad end mingite liikumiste, erakondade või religioonide järgi. "Kõik panevad ennast mingitesse lahtritesse ning see, mis sealt väljapoole jääb, pole üldse vastuvõetav," ütles ta ja mainis, et lavastus räägib sellest, miks mees vihaseks läheb. "Võib-olla on ka see, et mehe ürgne olemus ei saa meie tänapäeva maailmas rakendust ja ta ei oska sellega midagi ette võtta."

"Mehed on kasvatatud nii, et nad ei oska rääkida oma tunnetest," tõdes Uukivi ja rõhutas, et ainus tunne, millest mehed oskavad rääkida, on iha ja siis viha. "Kui mees end naisele proovib avada, siis ega naised tegelikult mehest aru ei saa, nad ei usu sind, mida sa neile ütled."

"Ütleme nii, et asi läheb lavastuses väga tõsiseks, mis on ka naljakas," kinnitas näitleja ja sõnas, et monolavastuses mängib ta esmakordselt. "Natukene värisen sisemiselt, sest ei saa kellegi kaela ajada, kui untsu läheb."