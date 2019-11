Tartu Ülikooli raamatukogu näitused tutvustavad ülikooli sündi

Näitusel "1. detsember 1919" saab vaadata 100 aasta taguse suursündmuse puhul ülikoolile tervituseks saadetud auaadresse, näiteks Eesti Vabariigi sõjavägede ülemjuhatuselt, Tartu linnavalitsuselt, Tartu Eesti Arstide Seltsilt ja Amsterdami ülikoolilt. Tartu linnavalitsuse auaadressi loeb avamisel ette praegune Tartu linnapea Urmas Klaas.

Lisaks on välja pandud mitmete asutuste õnnesoovid Tartu Ülikoolile, ülikooli põhikirja käsikirjalised mustandid, G. Suitsu poolt kirjutatud luuletus rahvusülikooli sünni puhul, samuti ka selle sündmuse kajastus ajakirjanduses.

Samas saab vaadata veebinäitust "Tartu Ülikool 1919–1940 läbi kaamerasilma", mis tutvustab õppejõude, õppetööd, hooneid, ruume ja sündmusi sellisena, nagu need on jäädvustatud tollastel fotodel. Tartu Ülikooli raamatukogu fotokogu põhjal koostatud näitusel on eksponeeritud üle 600 foto koos kirjeldustega.

Näituse "1. detsember 1919" on koostanud Malle Ermel ja Kadri Tammur, veebinäituse aga Sulo Lembinen TÜ raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnast. Näituste kunstnik on Lilian Mengel.

Rahvusülikooli juubelile pühendatud näitus "1. detsember 1919" jääb avatuks jaanuari lõpuni.