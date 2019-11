Kuuest Eesti kultuuriinimesest valmivad portreefilmid

Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital kuulutasid tänavu suvel juba neljandat korda välja portreefilmide konkursi, et leida põnevaid ideid Eesti oluliste kultuuriloojate ja ühiskonnategelaste tutvustamiseks. 2021. aastal vaatajate ette jõudvad filmid on nüüdseks välja valitud.

Konkursile laekus 21 filmiideed, mis peegeldavad Eesti kultuurimaastikul tegutsejate värvikat spektrit.

Žürii liikme Filipp Kruusvalli sõnul oli sel aastal tegu erakordselt kõrgel tasemel konkursiga ning valiku tegemine ei olnud kergete killast. Väljavalitud ideed kajastavad mitmekülgselt nii muusika, kirjanduse ja kunsti kui ka filmi ning arhitekuuri valdkonda.

"Portreteeritavaid ühendavaks jooneks võib pidada tugevat isiksust ja julgust erineda. Igaüks neist on omal moel jätnud Eesti kultuuri ja ühiskonda märkimisväärse jälje ning nendele karakteritele lähemale jõudmine saab olema kinolinal või teleekraanil põnev avastusretk," märkis Kruusvall.

Žüriisse kuulunud ETV peatoimetaja Marje Tõemäe lisas, et seekord oli silmapaistvalt esindatud muusika valdkond ja ühiselt otsustati lasta tootmisse erakordselt kuus filmiprojekti. "See projekt on juba näidanud olulisust Eesti kultuuripärandi loomisel. Audiovisuaalsed teosed on parim võimalus jäädvustada inimesi, nende tegevust ja ajastut, milles elame," võttis Tõemäe konkursi kokku.



Valituks osutusid järgmised tööd:

"Neeme Järvi. Trinity" (Umberto & Ko, režissöör Erik Norkroos)

"Pätt või pühak. Raul Vaiksoo" (Kafka film, režissöör Mattias Veermets)

"Mare Tralla" (Maagiline Masin, režissöör Sandra Jõgeva)

"Hardi" (Traumfabrik, režissöör Hardi Volmer)

"Pingeväljade aednik. Mehis Heinsaar" (Wildkino, režissöörid Joosep Matjus ja Katri Rannastu)

"Vesprid. Galina Grigorjeva" (Q Film, režissöör Sulev Keedus)

Tänavuse konkursi žüriisse kuulusid Tristan Priimägi, Filipp Kruusvall, Margit Kilumets, Ülo Pikkov ja Marje Tõemäe.

Portreefilmid valmivad 2020. aasta lõpul, kinno ja ETV ekraanile jõuavad need 2021. aasta jooksul.