Suri skulptor Endel Taniloo

Endel Taniloo töötas alates 1959. aastast Tartu kunstikoolis õpetajana. Ta oli aastatel 1992–1995 Tartu Ülikooli maaliosakonna õppejõud, samuti oli ta Kunstnike liidu Tartu osakonna esimees 1977. kuni 1987. aastani, hiljem pikka aega juhatuse liige.

Tema tuntumateks töödeks on "Puhkus" (1956), "Mehhiklanna" (1957), "Töölise pea" (1958), "Saaremaa töörahva ülestõusu monument" (1963) ja "Istuv naine" (1971). Tema kuulsamad monumentaalskupltuurid on Kreutzwald Tallinnas Kadrioru pargis (koostööst skulptor Martin Saksaga), Langenute monument Hiiumaal ning Luunjas asuv Hobune

Sel suvel andis Taniloo intervjuu Tartu Postimehele, kuna tähistas 70. pulma-aastapäeva abikaasa Heljo Tanilooga. Intervjuus tõdes skulptor, et 70 aastat on läinud ja ta ei mõista, kuhu see kadunud on.

Tartus Jakobi tänaval asub tema kortermuuseum.