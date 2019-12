Turner Prize anti nomineeritud kunstnike soovil kogu kollektiivile

Neli Turner Prize'ile nomineeritud kunstnikku Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo ja Tai Shani tegid žüriile ühisavalduse, et neid auhinnataks kollektiivina.

"Sellel poliitilise kriisi perioodil Suurbritannias ja suuresti ka mujal maailmas, kui ühiskond on lõhestunud ja inimesed ning kogukonnad isoleeritud, soovime me selle auhinna vastu võtta kollektiivselt, et tähistada solidaarsust, ühtsust ja paljusust. Nii kunstis kui ka ühiskonnas," tegid kunstnikud ühisavalduse, vahendas Independent.

Sarnaselt anti auhind ka tänavu Booker Prize'il.

Kohtunikud tegid ühehäälselt otsuse auhind kollektiivile anda ning tunnustasid mõtet kunsti ühendavast jõust. "Meil on au toetada seda julget avaldust solidaarsusest ja koostööst sellel killustunud ajal," teatas žürii oma avalduses.

Euroopa üht tähtsaimat kunstiauhinda, Turner Prize'i annab välja Tate Britain. Auhinda esitles tänavu Briti Vogue'i peatoimetaja Edward Enninful.