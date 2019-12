Erilinastusena jõuab Tallinna ja Tartu kinodesse dokumentaalfilm virtuaalansamblist Gorillaz

"Selle erakordse filmi teebki põnevaks just see salapära, mis bändi ümber on alati olnud, kuigi tegelikult on selle tegijad ju teada," märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod. "Dokumentaalis jälgitakse bändi iga liigutust tervelt kolme aasta jooksul, mille sisse jääb kahe paljukiidetud albumi sünd ning ka maailmaturnee."

Lisaks virtuaalansambli peamistele muusikutele näeb filmi jooksul ka suurt hulka kaasartiste alates Noel Gallagherist lõpetades Vince Staplesi ja Shaun Ryderiga.

Gorillaz on pälvinud arvukalt auhindu ja saavutanud fenomeni staatuse terves maailmas. Bänd on tuuritanud San Diegost Süüriani ning pakub fännidele ülimalt loovaid ja täiesti esmakordseid lahendusi demonstreerivaid kontsertelamusi.