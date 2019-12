Imbi Paju: peaksime soomlastelt õppima rõõmu tundmist ja austust

Imbi Paju märkis, et tulevad põlvkonnad näevad ehk paremini soomlaste ja eestlaste vahelist ja koostegemise kaudu sündivat armastust. Kuivõrd eestlased ja soomlased on mõlemad soome-ugri rahvad, usub Paju, et me oleme pigem lähedased kui et erinevad. "Me oleme õed ja vennad, õed ja õed ning vennad ja vennad."

Ta märkis, et talle väga meeldib, kui Soomes on iseseisvuspäev, siis saavad sõbrad ja sugulased kokku, kaetakse laud ja armastatakse Soomet. Eestis on tema sõnul läinud asi inetuks. "Hakkab pihta nn pingviinide paraad ja [arutelu selle üle,] kes pääses sinna vastuvõtule ja kes mitte."

Õnneks hakkab Paju sõnul siiski ka Eestis välja kujunema traditsioon, et inimesed saavad vabariigi aastapäeval kokku, teevad süüa, katavad laua ja meenutavad midagi. Rõõmu tundmine ja austus on see, mida peaksime soomlastelt õppima, tõdes Paju.

Ta rääkis, et eestlased on elanud väga ateistlikus riigis, kus ei ole õpetatud humaanset filosoofiat. Eesti on küll juba pea 30 aastat iseseisev, aga Paju sõnul on ikkagi puudu teise inimese mõistmisest ja ligimesearmastusest. "Meil on olnud liiga palju saamispõhist moraali, mis on tugevnenud nüüd, kui me oleme olnud iseseisvad. Käib selline trügimine."

Samal ajal muutub Eesti ühiskond Paju sõnul siiski järjest inimlikumaks. Ta tõdes, et eestlastele on taagaks jäänud hinnangute andmine, väike nn paranoiakultuur. Ta leiab, et eestlased peaksid elu ja teisi inimesi rohkem usaldama.