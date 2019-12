Kõige enam auhindu said Kuu arhitektid Eesti kunstiakadeemia uue hoone eest Tallinnas, Kalamajas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Endisest sukavabrikust ümber ehitatud õppehoone sai aastapreemia arhitektide liidult, sisearhitektidelt ja ka kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitalilt.

Eesti kunstiakadeemia uue hoone kaasarhitekt Koit Ojaliiv rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et EKA uue hoone idee sündis paljude asjade koosmõjul. "Ma arvan, et üks väga suur mõjutaja oli keskkond, kuhu hoonet kavandasime ehk olemasolevad tehasehoone, vana sukavabriku hoone. Seda mõjutas kindlasti ka tellija kui selline. Paljud ideed, mida seal kasutasime, ei oleks võib-olla teistes ülikoolides selliselt rakendatavad," rääkis ta.

Ojaliiv kinnitas, et Eestis osatakse head arhitektuuri teha ning sellele on aidanud kaasa see, et korraldatakse avalikke konkursse, kus ka noorem põlvkond saab osaleda.

Küll aga võiks riik tema hinnangul mõelda, kuidas kaasata arhitekte suurtesse taristuprojektidesse.

Hispaania arhitekti Nieto Sobejano loodud Arvo Pärdi keskus Laulasmaal sai kultuurkapitali aasta peapreemia.

Maastikuarhitektid autasustasid aastapreemiaga Tartu linna eeskujuliku avaliku ruumi loomise eest.