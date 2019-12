Valner Valme: inimesed ootavad popmuusikast jälle ülendamist

Tabeli koostaja, kultuuriportaali vastutava toimetaja Valner Valme sõnul kuulus žüriisse 34 eri vanuses melomaani, nii muusikaga seotuid kui muudelt elualadelt, kes on aasta jooksul jälginud kõige põnevamaid ja uuenduslikumaid albumeid.

Saatejuht Owe Peterselli küsimusele, kuidas tekib ühisosa nii suure hulga erinevate maitsetega inimeste vahel, vastas Valme, et kuna kõik on striimides kättesaadav, on maailma muusikas orienteerudes inimeste ühisosa üldse üha keerulisem leida, aga just sellepärast on vaja ka aastalõpukokkuvõtteid, et inimesed, kes iga päev muusikat ei jälgi, saaksid mingi pidepunkti.

Ta lisas, et kuigi kultuuriportaali edetabelis leidub artiste, kes ei pruugi laiemale avalikkusele veel tuttavad olla, on välismaa plaatide osas näha peamiselt samu nimesid, mis maailma suuremates muusikaväljaannetes. "Nii et mingist ääremaa tendentsist ei saa meil rääkida," ütles Valme.

Tabeli võitjat FKA Twigsi kommenteerides märkis Valner Valme, et moodsas popmuusikas ja ka ootustes sellele on märgata igatsust kõrgema, maavälise esteetika ning eeterlike helide poole ja FKA Twigs on selle suuna ehe näide. Samuti tõi Valme tendentsidest välja, et meloodiad voogavad popmuusikas taas täie hooga ja esil on üha enam naisartistide autorialbumeid.