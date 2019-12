"Fire Under The Ashes" (Heaven's Trumpet)

Drone on lihtsalt seletades üks surisev monotoonne undamine, mis võib olla industriaalne, elektrooniline või keskkonnaheli. Sellist kõlapilti seostatakse enim minimalistliku nüüdisklassika ja eksperimentaalse muusikaga. Teoorias on tegemist võttega, mis seisneb heliteose komponeerimises ühest toonist või noodikordusest lähtudes. Tänapäevane muusikatehnoloogia on drone'i mõju ja levi süvendanud ning selle elemente on kasutatud metal'is, ambientis, müramuusikas, alternatiivrockis ja folgis. Nii on drone'ilikud teosed kõlanud Blanck Massi muusika näol näiteks Londoni 2012. aasta olümpial, aga ka Jóhann Jóhannssoni filmimuusikas. Sunn O)))'i läbimüüdud kontserttuurid tõestavad, et see ei ole nišižanr, mida tunnevad kiivalt ainult ekstreemsemad muusikahimulised. Drone ei sobi muidugi igaühele ja nõuab kuulamisel avatud meelt, sest tavaliselt pole neis kompositsioonides rütmi, laulu, meloodiat, struktuuri või muud, mida muusikana mõistetud helikoosluselt oodatakse.

Sellist heli luuakse ka Eestis - huvitavamaid kodumaiseid drone-teoseid on ilmutanud näiteks kollektiiv Seeneliste Massimörv, kelle lood "Võidabseekesesimesenalõpunikuulab" ja "Gaas" rabavad pikkusega. Neist teine kestab üle tunni.

Wondering O on samuti artist, kes viljeleb meditatiivseid heliskulptuure. See on elektroonikaduost Algorütmid tuntud Mihkel Tombergi võrdlemisi salapärase auraga looritatud sooloprojekt. Uus album on neljas, varem on ilmunud "Best Wishes" (2019), "Planting Rage" (2018) ja "Obsessions" (2018). Neist kaks viimatimainitut ilmusid ka piiratud duubelkassetina kodumaisest plaadifirmast Trash Can Dance ning said melomaanidelt soodsat vastukaja. On põhjust kiita, sest need on äärmiselt hästi produtseeritud atmosfäärilised drone-ambient-teosed.

Esmapilgul lihtsatest ja aeglaselt surisevatest toonidest avalduvad süvitsi kuulates mitme tasandiga moonduvad helikihid, aga see kõik on peen ja vaevu hoomatav. Värsket albumit ühendab ränk teema - Eesti- ja Liivimaal Rootsi võimu ajal 1695–1697 toimunud näljahäda. Plaadi pealkiri ja nimilugu on võetud Mait Metsanurga romaanist "Tuli tuha all", mille tegevus toimub suure nälja ajal. See omakorda muudab plaadi saundi tumedaks ja ambientseks ning kaldub kõrvale eelmisest albumist, mille kaanepildiks olid valitud punased tulbid ja pealkirjaks sõbralik tervitus – best wishes! Palju tehakse sellist muusikat süntesaatoritega, tihti rohmakate modulaaridega. Käesolev heliteos on meisterdatud aga tuunitud organoolaga, mis on üks veider akordioni ja elektriklaveri ristsugutis ning mis annab eriliselt müstilise helipildi.

Dark ambient keskendub kõlapildile, mis peaks sisaldama "tumedust": traditsiooniliselt igasugused veidrad, industriaalsed ja mõneti ka ärevust tekitavad madalad helid. See ei pea olema õudusmuusika - pigem tekitab seletamatu kummitusliku, aupakliku ja põneva tunde, nagu siseneks avarasse mahajäetud katedraali. Käesolev plaat ei ole nii morbiidne nagu sama pealkirja kandva romaani teema, aga päris meeleolumuusikaks ei saa seda samuti nimetada, pigem kuuleme kosmilist kõla ning teos võiks vabalt olla pühendatud ka taevakehadele. "Fire Under The Ashes" helipilt meenutab Tangerine Dreami varaseid töid, eriti universumi algallikale pühendatud albumit "Zeit" (1972). Aastaid oli tegemist valestimõistetud plaadiga, mida peeti igavaks ja bändi üheks nõrgimaks. Tagasivaates on hakatud neid kompositsioone kirjeldama esimeste küpsete näidetena tumeda drone ambient'i vallast. Wondering O ja Tangerine Dreami albumeid seob ka instrumentide valik. Tangerine Dream kasutas albumil mellotroni, mis kõlalt sarnaneb organoolaga.

Kuus tripikat helimassiivi voolavad vabalt, aga samas tunduvad olevat kokku pandud piisavalt läbimõeldult. Kuulajal on põnev märgata muutusi. Kõik lood on seotud nii sisult kui teostuselt ning võibolla on albumi liiga terviklikult ühtlane saund siin ka ainus miinus. Drone'ist täiselamuse saamiseks peab leidma aega tähelepanelikult kuulata. Taustamuusikana võivad nüansirikkad detailid helipildis kergelt ära kaduda.

Wondering O pakub seekord kaasaegset ja ülirikkalikult ruumi täitvat tumedat oluheli, mis kõlab veidi rahutult, aga alati majesteetlikult ja soojalt.