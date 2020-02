Kodumaine tee-seda-ise lähenemist viljelev plaadifirma ja värskekõlalise põrandaaluse eesti muusika edendaja Trash Can Dance on leidnud kassetile jäädvustamiseks järjekordse obskuurse projekti. Tallinna elektroonikaduo Bible Clubi kontseptsioon kannab religioosset alatooni, mis mõjub muidu hedonistliku klubikultuuri kohta satiiriliselt, aga tegemist ei ole mingi naljamuusikaga, kuigi tõenäosus, et nende loomingut võiks kuulda Pereraadio eetris, on samuti väga väike.

Avalugu "Birth", outro "Ender" ja glitch'lik "Breath" on abstraktse iseloomuga eksperimentaalsed helimoonutused, mis rändavad otsapidi müramuusika territooriumile. Muusikud jämmivad ennastunustavalt ja julgelt, kuigi need võõrad saundid võivad lõpuks kuulajat väsitama hakata.

Ülejäänud materjal kannab rohkem tantsupõrandale sobivat vaibi – instrumentaalsed rajad, kus on kuulda Amen break'i katsetusi, tummiseid basstrumme, metalse kõlaga perkussioone, acid-sünte, sügavaid ambient-toone ja isegi death metal'ile omast korinat-mörinat. "Enlightenment" kõlab kui Haagi linna tumeda elektroskeene pioneeride Rude 66 ja Orgue Electronique'i parimad tööd.

Bible Clubi saund on olemuselt modernne dekonstrueeritud klubimuusika, kus nostalgiliselt tuttavad vana kooli reivihelid oleks nagu tuhandeks killuks purustatud ning siis uuesti omapärasel viisil kokku liimitud. Tulemuseks on ettearvamatute keerdkäikudega autsaiderlik hübriidmuusika. Kõlapildilt sarnast käekirja on tutvustanud siinmail varem leibelikaaslane Aamen, aga Bible Club on täiesti värske ja uutmoodi kraam.