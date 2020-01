Ajal, mil paljud tantsumuusika fännid juba palavalt ootavad Peggy Gou albumit, on üks sarnase käekirjaga debüüdi valmis saanud. Eestiski käinud Tšiili päritolu DJ, produtsent ja Bristoli house-rinde esindaja Shanti Celeste on plaadistanud suviselt päikseliste helide kogumi. Alates 2013. aastast on Celeste ilmutanud piisavalt singleid, et kokku panna üks korralik album, aga pikal plaadil kuuleme ainult senikuulmata kraami. Plaadipoes töötanud Celeste mõjutajateks võib nimetada klassikalise house'i pioneere nagu Boo Williams ja Masters At Work, aga ka Detroiti techno kangelasi Derrick Mayd ja Underground Resistance'i liikmeid.

"Tangerine'i" andis Celeste välja oma plaadifirmast Peach Discs, seetõttu on tal olnud täielik loominguline vabadus. Kogenud DJ ja selektorina käib Shanti ajaga kaasas, peegeldades praeguste autsaider-tantsuklubide aktiivset helimaastikku, tulemuseks mõnus mikstuur house'i eri vormest, ambientist, techno'st, electro'st, nu-jazz'ist ja kõiksugu veidrast elektroonikast. Moodustub mitmekesine helipilt, mis ei jäta kedagi külmaks. Erksalt soe saund tuleb ehk sellest, et Celeste teeb enda sõnul muusikat ainult hommikupoole, kui pea pole veel infost nii paks ja energiat jagub rohkem.

Kui tabav, et plaat nimega "Tangerine" (mandariin) algab hingematvalt kauni new age ambient'i kompositsiooniga "Sun Notification", mis toob meelde saksa kosmilise muusika grupi Tangerine Dreami helid. Aeglaselt voolavad, mullitavad tekstuurid tekitavad meditatiivselt tüüne seisundi. Sellist kerglast oluheli võikski kuulama jääda. Sama rada rändavad outro "Moons", võbelev ja rütmivaba "Slow Wave" ning Jaapani ambiendi mõjudega "Natura". "Voz" ja "May The Day" (kaval viide Derrick "Mayday" Mayle) on metalsed elektrorajad, kus võib tunnetada mõjutusi erinevatest breakbeat-stiilidest nagu grime, dubstep, drum'n'bass ja isegi vanakooli triphop.

Ülejäänud materjal kannab tantsupõrandale sobivat kärtsu ja mürtsu: instrumentaalsed "Infinitas", "Aqua Block", "Sesame" ja "Want" on rohkem techno kui house. Neis lugudes on kuulda muskulaarset basstrummi (tõenäoliselt Roland TR-909 trummimasinast), krõbedalt kõlavat elektroonilist perkussiooni, 90ndate reivisünte (kergelt äratuntav ja paljukasutatud Korg M1) ja gruuvikaid bassimeloodiaid. Hiljuti tutvustas Shanti Celeste Telekom Electronic Beats TV-s lemmikumaid vinüülide B-pooli, ning üheks plaadiks oli varane Speedy projekt The Melody, millelt mängiti lugu "Tonight Is Fine". See teos võiks vabalt olla siinsete tehnobängerite prototüüp - vilkad palad väljapaistva rütmisektsiooniga ning tagaplaanile jäetud minimaalsed meloodiad.

"Tangerine" on läbimõeldud, elurõõmus ja mänguline album. Ainsa puudujäägina tooksin välja alaprodutseerituse. Shanti Celeste senine singlimaterjal on olnud nii tugev, et mitu siinset kompositsiooni kõlab kui demo.

Vaadates kaanepildi rahustavaid kollaseid ja oranže toone ning mõnusalt naeratavat mandariini, jääb plaati kuulates mõttesse suvine soojus. Tuletab ka meelde, et D-vitamiini tuleks meie kliimas praegusel ajal lisaks võtta, et pimedam aeg reipamalt üle elada.