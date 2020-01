Galerii: Ott Karulin kirjutas Ugala 100. sünnipäevaks teatri ajaloost raamatu

Ugala teatri 100. sünnipäevaks jõudis kaante vahele ajalooraamat, mis kannab pealkirja "Ja sajandist on pikem päev ehk Sada aastat Ugala argipäeva".

Raamatu autor on kultuuriajakirjanik ja teatriteadlane Ott Karulin, kes on aluseks võtnud arhiividokumendid, mida lugedes hakkas moodustuma pildirida ühe teatri pikast ajaloost, inimestest ja sündmustest, vahendas "Aktuaalne kaamera". Karulin ei hüppa oma sõnul raamatus tipult tipule, vaid laseb kõneleda käskkirjadel, protokollidel, lavastuspäevikutel ja muudel dokumentidel, mille kaudu tulevad välja just Ugala teatrile ainuomased teemad ja vaatenurgad.

"Kui mingis ajastus hakkas mingi teema korduma, siis ma ei saanud midagi teha, ma pidin sellest kõnelema," sõnas ta ja kinnitas, et kaks korduvat teemat on väljasõidud ja oma maja ootamine. "Kui 1920. aastal anti esimene etendus, siis oma maja sai valmis 1980. aastatel, seega maja ootus on läbiv teema," mainis Karulin.