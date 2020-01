Alina Orav näitusest "Polüvaate maailmad": ühest maalist võib avastada enda jaoks mitu erinevat pilti

Alina Orav arendab näitusega edasi tema enda poolt välja-töötatud kujutamise laadi - polüvaatelist maali, vahedas "Aktuaalne kaamera". Tema tööd muudavad eriliseks just vaatenurgad. Ühetasapinnalist maalingut tajub vaataja kolmemõõtmelise kujutisena ja seda sõltuvalt oma asukohast maali suhtes ning vaatamisviisist.

Kunstnikku on inspireerinud lõpmatud kujundid, vastandlikud värvid, loodusseisundid ja unenäod. "Siin kattuvad omavahel mitmed erinevad kujutised samal tasapinnal, ühest maalist võib avastada enda jaoks mitu erinevat pilti, mida saab ära tunda, ja kõik need pildid moodustavad tervikliku teose," selgitas Orav.

"Mind on inspireerinud unenägude maailm ja samas ka selline ülemineku seisund ärkveloleku ajast unne, elust surma või ka sünd on üks teema, mida olen siin puudutanud," rõhutas kunstnik ja tõi välja, et teda huvitab piiripealne olek, mis on erinevate seisundite ja maailmate vahel.

Näitus "Polüvaate maailmad" on Haus galeriis avatud 8. veebruarini.