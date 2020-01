ERM kutsub näitust tegema

"Osalussaal on mõeldud üksnes ja ainult näitusteks, mille taga on inimesed, kes igapäevaselt muuseumitöö või näituste kureerimisega ei tegele, küll aga on neil huviala, mõni oluline teema või idee, mida nad soovivad jagada," märkis ERM-i näituste talituse produtsent Kata Maria Metsar ja lisas, et selle aasta märksõna on koostegemine, st oodatud on ideed, mis tutvustavad ühistegevuste erinevaid vorme.

Praegu on ERM-i osalussaalis näitus kodalukkudest, oma järge ootavad Tartu maraton ja Muhu sukad. Uusi ideid saab esitada ERM-i veebilehel kuni 19. aprillini 2020. Idee, millest saab näitus, selgub rahvahääletuse teel. Võitja kuulutab ERM välja 12. mail 2020 ja näitus avatakse veebruaris 2021.

Näituseideede konkurssi korraldab ERM kuuendat aastat, toimunud on üheksa oma-näitust.