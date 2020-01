"Eesti lood" toob esmaspäevast ekraanile üheksa eriilmelist lugu

13. jaanuaril kell 20 esilinastub film "Ära mind lahti lase"

Dokfilm "Ära mind lahti lase" jälgib mitukümmend aastat tagasi Eestist lahkunud Elo püüdlusi Euroopa eestlaste koori viimisel laulupeole. Koor kohtub vaid paar korda aastas.

20. jaanuaril kell 20 esilinastub film "Mis teed, Gruusia?"

20. jaanuaril esilinastuva filmi "Mis teed Gruusia" fookuses on grupp eestlasi, kes on võtnud oma südameasjaks teetootmise Gruusias. Kuidas suhtuvad sellesse aga kohalikud, kelles elab siiani mälestus nõukogudeaegsest teetootmisest.

"Pensipäev"

Soe lugu "Pensipäev" juhatab vaatajad Mulgimaale, alevikku, kus uniselt tiksuv elu saab uue rütmi ühel päeval kuus. Just siis saab igaüks endale midagi lubada.

"Camino Paradoks"

Dokumentaalfilmis näeb palveränduri argipäeva. Rakkus jalgadele vastukaaluks antakse kauneid päikeseloojanguid ja ülendavaid meeleseisundeid. Mis juhtub ühe usuleige eestlasega ajaloolisel patukahetsuse teel?

"Eesti nafta"

Ema ja tütar otsivad koos vastust küsimusele, mis võiks olla Eesti nafta. Üks neist kasvatab nõgeseid, teine on tuntud youtuber.

"Islam Eesti südames"

Põnev dokumentaalfilm toob ekraanile sügavate Eesti juurtega noormehe loo, kellest kujunes Allahi ustav teener. Kas ateisliku mainega Eestis, kus islamiusku peljatakse on võimalik võõraste traditsioonidega hakkama saada?

"Mõjutajad"

Filmis jälgitakse digitaalmaailma sotsiaalmeediamõjutajaid. Milline on nende elu teispool ekraani ja kuidas on katkematu suhtlus muutnud ühiskonna toimimist?

"Õiglased"

Kui filmivõtetel vajatakse tegelasi episoodilistesse rollidesse, kes on siis alati kohal, lootes, et just nemad osutuvad valituteks? Töökohustused ei tohi segada seda tähtsat eesmärki, kuid ehk on aeg küps teha päris oma film?

Dokumentaalfilmide sari "Eesti lood" algatati 2003. aastal ja see koosneb 28-minutilistest tõsielufilmidest, mis keskenduvad elule ja inimestele tänapäeva Eestis.