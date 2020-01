Galerii. Rahvusraamatukogu pani kogu Jaan Krossi loomepärandi näitusele

Veebruaris on kirjanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäev. Juubelisündmuste avalöögina avas rahvusraamatukogu neljapäeval näituse "Maailma avastamine. Jaan Kross 100", kus esimest korda on väljas kogu kirjaniku loomepärand.

Näituse pealkiri "Maailma avastamine" on laenatud Jaan Krossi ühelt märgiliselt luuletuselt.

"Võib-olla ta avab meile natuke Krossi olemust, kelle üks iha oli maailma avastada ja teine oli maailma parandada. Avastamine võiks eelneda parandamisele või käivad nad siis kuidagi rööbiti," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" näituse kuraator Maarja Undusk.

Näitusel on väljas üle 300 köite nii eesti kui ka paljudes teistes keeltes, millessse Krossi teoseid on tõlgitud.

"Näituse eesmärk ei ole teaduslik ülevaade, et loetakse mingeid kirjeid, vaid see emotsioon, kuidas raamatut on vastu võetud ja kuidas see on mõjunud nii, et teda on tahetud nii palju tõlkida kogu aeg," selgitas Undusk.

Näituse kujundaja Mae Kiviloo soov oli, et näitusel tuleks välja ja meenuks ning saaks mõelda sellele, et Jaan Kross oli ja on väga suur lugude jutustaja. "Selleks, et inspireeruda ise sellest suurest loost, sellest maailma avastamisest."

Jaan Krossi teoseid on illustreerinud mitmeid Eesti tippgraafikud. Neist on teinud valiku koos põhjalike kommentaaridega kunstiteadlane Jüri Hain. Rohkem ja vähemtuntud illustratsioonide seas on ka näiteks Edgar Valteri tuššijoonised Krossi luuletuste teemal, mis aga pole kunagi ilmunud.

"Seal on näiteks Concordia Klari illustratsioonid raamatule "Kolme katku vahel" originaalis. Teatavasti siis, kui raamatud ilmusid, oli see trükitehnika nagu ta oli," märis Kiviloo.

Omaette pesa moodustab 40 eesti nahakunstniku köiteprojekt, mille alus on Maarja Unduski koostatud Jaan Krossi ja Ellen Niidu luulevalimik "Oi sina minu pesa".

"Selleks väikseks raamatuks sain ma tõuke ühelt vinüülplaadilt, mis ilmus aastal 70 ja kus ühe poole peal loeb Niit ja teisel pool Kross, aga ma panin nad kokku nii et neid luuletusi saab kuulata dialoogis," sõnas Undusk.

Jaan Krossi juubelinäitus rahvusraamatukogus on avatud kuni 22. veebruarini.