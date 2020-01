Toomas Asser: mulle meenub tänaseni Tartu Ülikooli raamatukogu lõhn

Toomas Asser kinnitas, et ta sattus Tartu Ülikooli raamatukogusse juba keskkoolis. "Raamatukogu oli meile juba siis lemmikkoht, me käisime siin palju, laenutasime ja meile anti isegi asju, mida ei oleks pidanud isegi andma," sõnas ta ja tõdes, et eriti hästi on raamatukogu meeles aga ülikooli ajast. "See oli siiski meie ülikooli raamatukogu, kus on istutud ja oldud, kui siia sisse tulla ja ümber käia, siis see raamatute lõhn on tänaseni meeles."

Samuti tõdes Asser, et temagi veetis mitmed ülikoolisuved malevas. "See on niisugune koht, millele mõtled sooja tundega tagasi, mul on õnnestunud nii rühmaarsti kui ka partisanina seal osaleda," meenutas ta ja lisas, et üheks põhiliseks kohtumiskohaks kogu õpingute aja oli vana ülikooli kohvik. "Meil oli võimalus käia sealt erinevate loengute vahel läbi, me leidsime seal käia nii päeval kui ka õhtuti."