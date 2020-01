ETV2 teemaõhtu pühendub Els Himma 80. sünnipäevale

Kell 19.30 "Tähelaev", 2011

Sellise tähe juures nagu Els Himma on mõneti üllatav see, et ta alles 2011. aastal "Tähelaeva" valguskiirte alla saabus. Veelgi üllatavam on aga fakt, et lauljatari debüütplaat ilmus alles 2011. aasta jaanuaris. Samas oleme tema meeldiva häälega esitatud laule nautinud juba aastakümneid. Millest sa elad ja hingad, Els? Saatejuht Mati Talvik, režissöör Kalev Lepik, produtsent Kaia Häelme.

20.45 "Šlaager", 1982

Muusikaline draama Eesti 1980. aastate alguse parimate muusikute osavõtul on oma aja jäädvustus. Filmi keskmes on lauluvõistlus "Tippmeloodia 1981" ja ansambli "Kookos" solist Katrin Pruun. Isiklik elu on viinud Katrini lahutuseni ja naine on jõudmas estraadilauljale kriitilisse ikka ning peab pingutama, et võistelda noortega ja püsida tipus. Filmis teevad teiste seas kaasa Ruja, Rock Hotel, Magnetic Band ning Tõnis Mägi, Anne Veski jt.

Peaosas Els Himma, teistes rollides Martin Veinmann, Ain Lutsepp, Galina Abdrahmanova, Alice Talvik, Jüri Järvet jun, Peeter Lilje, Jaak Arro, Härmo Härm, Veljo Vingissaar, Hardi Volmer jt. Stsenarist Teet Kallas, helilooja Rein Rannap, kunstnik Rein Tammik, operaator Ago Ruus, režissöör Peeter Urbla.

22.05 "Ob-la-di, ob-la-da", 1999

Reet Linna juhitava portreesaate persoon on muutumatult kaunis džässlaulja Els Himma, kellel on oma 40 laval oldud aasta jooksul nii mõndagi juhtunud. Stuudios on veel Kustas Kikerpuu ja Olavi Pihlamägi ning loomulikult ka publik. Režissöör Maire Radsin.

22.55 "Suletud ring", 1983

Poliitilise krimifilmi aluseks on Rootsi progressiivse kirjaniku K. Arne Bromi romaan, mis ühe mõrvaloo uurimise käigus puudutab mitmeid tänapäeva kapitalistliku ühiskonna varjukülgi ja vastuolusid. Osades Arvo Kukumägi, Uno Laht, Alice Podelski, Ain Lutsepp, Jüri Müür, Omar Volmer, Alice Talvik, Jaanus Nõgisto, Els Himma, Urmas Kibuspuu, Toomas Urb, Tõnu Raadik, Regina Razuma, Raul Tammet, Enn Kraam, Mihkel Mutt. Helilooja Tõnu Naissoo, kunstnik Priit Vaher, operaator Ago Ruus. Režissöör ja stsenarist Peeter Urbla.

00.10 "Must habe tahab teada" 1967

Hardi Tiiduse meeleoluka viktoriini vahendusel tutvustatakse Eestimaad ja eestimaist. Filmis laulavad Kalmer Tennosaar ja Els Himma, eesti luuleklassikat loeb Voldemar Panso, filmi lõpuosas laulutaat Gustav Ernesaks ning kaunid rahvariietes neiud. Film valmis 1967. aasta Montreali EXPO näituseks. Stsenarist Valdo Pant, režissöör Grigori Kromanov.