Kumu dokumentaalis kuulavad tomatid Wagneri muusikat

Kreeklanna Marianna Economou filmis "Tomatid ja Wagner" kasvatavad Eliase küla elanikud mahedalt väga vana tomatisorti ja avastavad viisi, kuidas teha nõnda kasvanud tomateid veelgi maitsvamaks – neile tuleb mängida klassikalist muusikat, eriti Richard Wagnerit.

See on aktuaalne pilguheit ühe pisikese traditsioonilise põllumajandusliku kogukonna igapäevaellu, kus pole vaatamata keerulistele aegadele kadunud usk ja lootus, et kõik on võimalik, kui teha oma tööd hoole ja armastusega.

Linateos esindas Kreekat ka tänavusel võõrkeelse filmi Oscari konkursil.

29. jaanuaril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse aiandusajakirjanik Eva Luigas. Film on kreeka, prantsuse ja inglise keeles koos ingliskeelsete subtiitritega. Sissepääs tasuta.

Kultuuriteemaliste filmide sarja "Kumu dokumentaal" korraldavad Kumu ja PÖFF.